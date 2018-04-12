"Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернется на флот в 2021 году. Корабль должен пройти ремонт на Мурманском заводе. Ему полностью заменят котлы энергоустановки и часть оборудования. Техническое обслуживание планируют закончить к 2020 году, рассказал агентству РИА Новости заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Ранее российские СМИ писали, что обновление корабля будет стоить около 50 миллиардов рублей. Ему заменят четыре котла, радары, комплекс навигации. Кроме того, концерн "Росэлектроника" обещал установить на "Адмирала Кузнецова" новейшие системы связи, а рабочие места моряков автоматизируют и сделают удобнее.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" прошел боевое крещение в 2015 году, когда его отправили к берегам Сирийской Арабской Республики. Впервые за всю историю российского флота многоцелевые палубные истребители Су-33 и МиГ-29К участвовали в реальных боевых действиях. Всего на счету у корабельной авиации 420 вылетов, 117 из них ночные.