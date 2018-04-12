Создана вакцина от аллергии на арахис, способная договориться с бдительной иммунной системой

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Аллергия и способы борьбы с ней 47 минут назад
Создана вакцина от аллергии на арахис, способная договориться с бдительной иммунной системойЧитайте нас в Telegram
Иммунная система работает на благо человека днём и ночью, выполняя невероятно важную работу по защите организма от набегов патогенов и развития многих заболеваний. Но порой она может выполнять свою работу чересчур усердно. Люди с пищевой аллергией, например, хорошо знакомы с последствиями такого "трудоголизма".
Изучая эту проблему, специалисты Мичиганского университета нашли способ "переучить" иммунную систему и заставить её игнорировать некоторые аллергены. Помог им в этом разработанный исследователями назальный спрей с вакциной от аллергии на арахис. Результаты экспериментов, проведённые на мышах, уже показали многообещающие результаты.
По существу, работа иммунной системы заключается в выявлении угрозы для организма и борьбе с ней. Впрочем, и ей свойственно ошибаться: она не всегда выбирает правильные цели (а в случае с раковыми клетками не всегда их распознаёт).
Так, у некоторых людей из-за сбитого прицела иммунная система слишком остро реагирует на белки орехов, молочных продуктов, пчелиного яда, латекса или определённых лекарств. В результате начинается аллергическая реакция, которая в самых крайних случаях может закончиться смертельным исходом.
"На сегодняшний день единственный способ борьбы с пищевой аллергией, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, — избегать употребления в пищу продуктов, вызывающих аллергию, или же подавлять аллергические реакции после того, как они уже начались", — говорит ведущий автор исследования Джессика Оконек (Jessica O'Konek).
Специалисты считают, что в случае пищевой аллергии также может помочь иммунотерапия, направленная на изменение реакции иммунной системы при помощи терапевтической вакцины.
Слово "вакцина" может слегка запутать тех, кто хорошо знаком с действием прививок от различных заболеваний. В некотором смысле разработка вакцины от аллергии требует иного подхода.
Поясним. В случае с вакциной от заболеваний задача состоит в обучении иммунной системы распознавать "захватчиков" и более эффективно защищать организм при следующей возможной встрече с ними. Вакцина против аллергенов действует иначе: она учит иммунную систему игнорировать безвредные белки.
Американские учёные разработали экспериментальную вакцину, которая направляет иммунную систему на борьбу с более опасной мишенью, чем аллерген.
Вакцина, доставляемая в организм при помощи назального спрея, состоит из белков арахиса, смешанных с наноэмульсией. Состав последней — высокоочищенное соевое масло, вода и другие компоненты.
Другие работы показали, что наноэмульсия вызывает сильную иммунную реакцию, направленную на борьбу с инфекцией. Тогда учёные выяснили, что иммунная система уделяет первостепенное внимание ей, а не аллергенам. В итоге они решили, что достаточная доза наноэмульсии поможет иммунной системе запомнить, что арахис не опасен для организма.
Несмотря на то, что наноэмульсия вызывает иммунную реакцию, сама по себе она безвредна и не содержит никаких белков сои (то есть аллергической реакции на этот продукт не последует).
Чтобы проверить изобретение, учёные давали чувствительным к арахису мышам либо вакцину, либо плацебо. Каждому животному давали три дозы в течение двух месяцев, а спустя две недели после последней вакцинации подвергали воздействию арахиса.
Изучая симптомы и иммунные реакции мышей, исследователи заметили, что вакцинированная группа грызунов не демонстрировала ряда симптомов: от лёгкого зуда и раздражённых глаз до более серьёзных последствий.
"Мы меняет реакцию иммунных клеток на воздействие аллергенов. Наша вакцина не только подавляет реакцию, но и предотвращает активацию клеток, которые инициируют аллергические реакции", — говорит Оконек.
По её словам, вакцина может стать потенциальной терапией для аллергии.
Пока авторы работы не знают, как долго действует такая защита, так что следующая цель – ответить на этот вопрос. Если вакцина окажется эффективной, учёные будут готовы провести клинические испытания разработки.
Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.
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