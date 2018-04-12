Погрузиться в мир Маяковского: в столице представили уникальную выставку

Погрузиться в мир Маяковского: в столице представили уникальную выставкуЧитайте нас в Telegram
Уникальную выставку, посвященную Владимиру Маяковскому, представляет филиал Третьяковской галереи. Зрителя погружают в жизнь и творчество одного из самых ярких поэтов XX века с помощью личных вещей и рукописей мастера. А центром экспозиции стал фильм Александра Шейна, который не увидеть в широком прокате.
Эта выставка стала продолжением фильма о Маяковском режиссера Александра Шейна. Он работал над картиной 10 лет, провел исследование биографии поэта и вот результат — масштабный архив: фотографии, личные вещи и предметы, которые образно связаны с именем Маяковского. Например, 3D-принтер печатает модель автомобиля "Рено" — такой подарок Маяковский сделал своей возлюбленной Лиле Брик в 1928 году.
"Атлас ВМаяковский" — это экспериментальный проект, погружение в жизнь великого поэта. В центре экспозиции предсмертное письмо Маяковского, написанное 12 апреля 1930 года. Задача зрителя — понять и прочувствовать смысловые связи между выставленными предметами и последними строками поэта.
Любовный треугольник Маяковского и Бриков обсуждали все. Образ жизни на виду, который приходилось вести поэту, символизирует аквариум с тремя рыбками — внутри такая же планировка, как в доме Бриков. Одна из самых ценных личных вещей — любимые духи музы Маяковского. В последний раз Лиля Брик воспользовалась ими в день своей смерти.
"Это, так скажем, внеисторический ландшафт, на котором собраны смыслы. Не какие-то определенные предметы, которые наделены жанром или стилем, или каким-то еще единством, наоборот, такая энтропия, многообразие смыслов, которые сопоставляются между собой", — объясняет режиссер Александр Шейн.
Выставка задумывалась как иммерсивная, здесь нет актеров, но есть предметы со своей жизнью и историей. Пространство напоминает творческую лабораторию, где вещи создают новые смыслы.
"Конечно же, то, что мы здесь видим, это сложнейшая история, рассчитанная на очень тонко чувствующего, очень восприимчивого зрителя, где переплетаются образы реального Маяковского, реальной Лили Брик", — говорит Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.
На выставке можно увидеть картину Александра Шейна о Маяковском, в прокате ленты нет. Исторические факты переплетаются с настоящим, это фильм о Маяковском, который живет в каждом из нас. В главных ролях Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.
"Это не столько рассказ о главном герое или об этом времени. Нет, это рассказ о всех нас. Получается, что вот эта мозаика, которая здесь раскидана по всем комнатам, это брожение, оно создает твою личную причастность", — рассказывает народный артист России Евгений Миронов.
Выставка размещена в залах дома-мастерской Анны Голубкиной, продлится она до конца ноября.
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