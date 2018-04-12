Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

Блогеры из России и Украины провели "перекрестный" эксперимент. Чтобы выяснить, как на самом деле простые россияне и украинцы относятся друг к другу, они встали на улице Петербурга с плакатом: "Я из Украины. Давай обнимемся?" и на улице Киева с плакатом: "Я из России. Давай обнимемся?"

Конечно, были те, кто, мягко говоря, не слишком оптимистично отнесся к предложению обняться, но в целом этот добрый эксперимент вселил надежду на то, что критического уровня вражды между нашими народами все-таки нет.

О том — как прошел этот эксперимент — на видео, опубликованном на странице паблика TOK в "Фейсбуке".

Меньше чем за сутки оно набрало больше 800 тысяч просмотров, им поделились больше 28 тысяч пользователей, а под видео уже множество комментариев, в которых высказываются диаметрально противоположные мнения по поводу этого эксперимента. Но позитивные мнения все-таки в большинстве.