Великобритания просит созвать Совбез ООН по докладу ОЗХО

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Отравление Скрипаля 33 минуты назад
Великобритания просит созвать Совбез ООН по докладу ОЗХОЧитайте нас в Telegram
Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по докладу ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по инциденту с отравлением Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.
Как сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на постпредство Великобритании при ООН, такое заседание может состояться уже на следующей неделе.
Ранее стало известно, что ОЗХО завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании. Эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок". В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако, не приводится его название и состав.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта неизвестным веществом. Лондон обвинил в причастности к этому инциденту Москву. Россия все обвинения отрицает. На днях Юлия Скрипаль была выписана из больницы.
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