И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

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Проблема ожирения и лишнего веса. Научные способы решения 1 час назад
И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудетьЧитайте нас в Telegram
Мы – это то, что мы едим, гласит древняя мудрость. Но на самом деле может быть и иначе: мы едим определённые продукты из-за того, кем мы являемся, а точнее, какой набор генов мы несём.
Не так давно учёные доказали, что пищевые предпочтения человека действительно могут быть продиктованы определёнными генами или их вариантами. А при дальнейшем изучении этой темы открылась ещё более удивительная закономерность.
Авторы новой работы из Медицинской школы университета Эксетера (Великобритания) сосредоточились на изучении "старого знакомого" специалистов, которые занимаются проблемой ожирения. Это ген FGF21, открытый в 2013 году.
Известно, что именно он отвечает за пристрастие людей к сладкому, а заодно и к спиртному (алкоголь представляет собой переработанный, ферментированный сахар и, да, это весьма калорийный продукт). Однако никто и не подозревал, что один из вариантов этого же самого гена способствует похудению.
"Мы были удивлены, что версия гена, связанного с потреблением большего количества сахара, отвечает за снижение количества жировых отложений, – рассказывает ведущий автор работы молекулярный генетик Тимоти Фрэйлинг (Timothy Frayling). – Это противоречит нынешнему мнению о том, что употребление сахара вредно для здоровья. Ген может уменьшить жировые отложения, потому что одна и та же аллель также приводит к снижению потребления белка и жира".
Впрочем, авторы подчёркивают, что не всё так просто. Та же версия гена не просто способствует уменьшению объёмов отложений жира в организме, она отвечает ещё и за его перераспределение. Жир перемещается в верхнюю часть тела, где, вероятно, наносит особый вред здоровью, способствуя повышению артериального давления.
Чтобы проверить свои предположения, специалисты обратились к базе данных UK Biobank. Этот ресурс помогает учёным в диагностике, лечении и профилактике болезней, предоставляя широкий спектр данных о пациентах (разумеется, с их согласия). Здесь хранятся также биологические образцы (моча, слюна, кровь и так далее) 500 тысяч жителей Великобритании, которые доступны для анализов. Кроме того, добровольцы также регулярно заполняют различные анкеты о состоянии своего здоровья.
Команда проанализировала данные 450 тысяч человек, чтобы выявить, как различные версии гена FGF21 могут влиять на рацион людей, количество жира в их организме, а также артериальное давление. Кроме того, учитывалась информация, собранная по результатам опросов 175 тысяч человек. Эксперты отмечают, что широта выборки позволяет говорить о найденных взаимосвязях с уверенностью.
Авторы обнаружили, что гормон FGF21, который вырабатывается в печени в ответ на высокий уровень углеводов, имеет несколько функций. Во-первых, он воздействует на гипоталамус и способен подавлять тягу к сладкому и алкоголю. Во-вторых, он действует как сенсибилизатор инсулина (повышает чувствительность жировых клеток).
Анализ показал, что, несмотря на то что одна из версий гена (её назвали "версия А") обуславливает тягу к сладкому и спиртному, она же способствует и снижению общего количества жира в организме. Но в то же время подтвердились и опасения учёных относительно связи гена с повышенным давлением. Впрочем, не столь значительным: примерно на одну треть миллиметра ртутного столба (то есть, например, с 120 до 120,33 единицы).
Кстати, специалисты отмечают, что "вариант гена А", о котором идёт речь, встречается примерно у 20% европейцев. В большинстве случаев речь идёт о двух копиях.
По словам авторов новой работы, очень важно продолжить изучение различных версий FGF21, чтобы обозначить новые генетические и биологические аспекты ожирения, а также разработать эффективные стратегии борьбы с ним.
Кроме того, ещё предстоит найти механизм, который изменяет количество и распределение жира в организме.
Фармацевтические компании сегодня активно разрабатывают препараты для манипулирования FGF21, но исследователи отмечают, что торопиться не стоит: возможно, им известны ещё не все скрытые "способности" гена.
Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Cell Reports.
К слову, ранее мы рассказывали о другом парадоксе: "экономный" ген спас самоанцев от смерти, а теперь убивает их ожирением.
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