ВКС России заинтересовались ракетой BrahMos

Воздушно-космические силы России интересуются авиационной модификацией российско-индийской ракеты BrahMos. В этом году запланированы еще несколько испытательных пусков, после чего это оружие предложат ВКС, рассказал агентству ТАСС глава компании-производителя Судхир Мишра.

На сегодняшний день ВВС Индии адаптируют свои многоцелевые истребители Су-30МКИ под новые ракеты. Переоборудованы 2 машины, а остальные 48 смогут носить BrahMos после того, как она будет окончательно принята на вооружение.

Кроме того, глава BrahMos Airspace объявил, что инженеры компании собираются радикально увеличить скорость ракеты. На первом этапе боеприпас должен разгоняться до 3,5 Махов, это около 4 тысяч километров в час. Далее – до 5 Махов, то есть примерно до 6 тысяч километров в час. И, наконец, через 5-7 лет разработчики рассчитывают вывести ракету на гиперзвук, пишут РИА Новости.

BrahMos, по словам создателей, – самая быстрая сверхзвуковая ракета в мире. Уже сейчас она разгоняется до 2,8 Махов, это примерно три скорости звука. Топлива ракете хватает на 300 километров, однако радиус действия планируют увеличить до 450 километров.