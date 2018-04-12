РФ попросила ФРГ выдать главного фигуранта "кокаинового дела"

Генеральная прокуратура России направила Германии запрос на выдачу ключевого фигуранта "кокаинового дела" Андрея Ковальчука.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В Германии россиянин Андрей Ковальчук арестован немецкой полицией по запросу Москвы и будет находиться под стражей до того момента, как местная Фемида решит его экстрадировать в Россию.

На родине его обвиняют в организации контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в Россию. В декабре 2017 года сотрудники ФСБ задержали в Москве троих россиян, Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, у которых изъяли более 362 килограммов кокаина.

Сам Ковальчук категорически отрицает свою вину и считает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб.