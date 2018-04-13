В России начала работу первая общедоступная интернет-обсерватория

Проект AstroNYX открыл запись добровольцев на бета-тестирование системы телескопов с онлайн-управлением. Когда сеть вступит в строй, рядовые пользователи Интернета смогут выбирать объекты и время наблюдения.

В настоящее время установлена первая вышка, на которой будет смонтирован телескоп. Она расположена в селе Стаканово Курской области. Кроме того, приборы появятся в Крыму, в Свердловской области, в Красноярском крае, в Бурятии, на Камчатке и в других регионах. Всего планируется установить десять телескопов. Они будут так распределены по территории страны, чтобы из каждого часового пояса был удобный доступ хотя бы к одному инструменту. Каждый телескоп будет иметь диаметр зеркала от 10 до 25 сантиметров и приёмник в 16 мегапикселей.

"После запуска проекта не нужно будет покупать дорогую аппаратуру, погружаться в технические детали и ждать ясного неба, чтобы увидеть звёзды. Каждый человек сможет наблюдать за небом со смартфона или компьютера. Мы планируем дать доступ к сайту первым бета-тестерам уже летом", – рассказывает Виктор Черников, глава группы компаний НСТР, чьи слова приводит агентство "РИА Новости".

В настоящее время разработано необходимое оборудование и программное обеспечение. Сейчас идёт закрытое бета-тестирование, которое летом сменится открытым.

Напомним, что в мире действует несколько сетей автоматических телескопов, в том числе и российская система МАСТЕР. Однако они предназначены для профессионалов. Как правило, любитель может заказать изображение конкретного объекта, но не решить, когда и на каком инструменте оно будет получено.

Цели проекта AstroNYX, наоборот, просветительские, нежели научные. Создатели надеются привлечь внимание к астрономии и сделать более увлекательным её изучение в школах.

Однако научную ценность проекта тоже нельзя сбрасывать со счетов. Телескоп с небольшой чувствительностью, но высоким быстродействием и широким полем зрения хорошо подходит для регистрации разнообразных вспышечных явлений, таких как метеоры, вспышки сверхновых и так далее.

Напомним, что астрономы-любители иногда радуют профессионалов наблюдениями сверхновых, и "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) об этом писали.