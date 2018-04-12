Четыре российских легкоатлета не получили нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила о том, что четыре российских спортсмена не получат в 2018 году нейтральный статус для выступлений на международных стартах. Известно, что речь идет о российских ходоках Дементии Чепареву, Марии Пономаревой, Софье Бродацкой и Эльвире Хасановой.

Как сообщает ТАСС, три легкоатлета – Хасанова, Чепарев и Бродацкая – в течение 2018 году смогут подать повторную заявку на получение нейтрального статуса, в то время как Пономарева такой возможности будет лишена, что автоматически лишает ее выступлений на международной арене.

Напомним, что ранее российский бегун с барьерами Сергей Шубенков получил разрешение на участие в международных турнирах в 2018 году.