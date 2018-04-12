Будущий глава Госдепа рассказал о своем отношении к России

"Эра мягкой политики в отношении России миновала", — заявил кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео. Он может сменить в кресле главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона.

По мнению Помпео, Россия продолжает проводить агрессивную политику, которая обыла обусловлена мягким отношением к ее действиям. Но, продолжил кандидат на пост главы Госдепа, теперь этому положен конец. Это суть обращения Майка Помпео конгрессу, которое распространил Белый дом, сообщает "Интерфакс".

В стратегии нацбезопасности США указано, что Россия представляет собой угрозу, напомнил кандидат на пост главы американского внешнеполитического ведомства. При этом Вашингтон все же будет прилагать дипломатические усилия в конфронтационных случаях с Москвой. Вместе с тем, продолжил Помпео, администрация Дональда Трампа уже приготовила длинный список мер, которые будут предприняты для противостояния России.

Джентльмены дважды не договариваются. Эта фраза Виктора Черномырдина, которому в апреле могло бы исполниться 80 лет, подходит для ситуации с иранской ядерной сделкой 2015 года. Ее пересмотра добивается Дональд Трамп. Директор ЦРУ Майкл Помпео также заявил, что по желанию Трампа будет добиваться пересмотра соглашения с Тегераном.

Помпео готов немедленно приступить к работе, если его утвердят на новом посту.

"Ставки очень высоки. Я рассчитываю обсудить этот вопрос с нашими ключевыми союзниками на министерской встрече G7 22 апреля и на министерской встрече стран — членов НАТО позднее на той же неделе", — подчеркнул Майк Помпео.

Слушания в международном комитете сената США по утверждению кандидатуры Майка Помпео начались с криков протестующих.

"Нет Помпео, нет войнам! — закричали протестующие против его назначения представители Pink Police ("Розовая полиция"). — Этот человек — не дипломат".