Футболист "Барселоны" Ракитич намерен перейти в "МанЮнайтед"

Футболист испанской "Барселоны" Иван Ракитич по окончании нынешнего сезона может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед". Известно, что хорватский полузащитник уже ведет переговоры с "красными дьяволами", о чем сообщает "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание Don Balon.

Полузащитник сборной Хорватии уже поставил в известность руководство каталонцев о своем намерении и попросил месяц на то, чтобы уладить все формальности. Трансферная стоимость Ракитича оценивается в 50 миллионов евро. Срок действия нынешнего контракта игрока с "Барселоной" рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, что хорват выступает за "Барсу" с 2014 года. В его активе 130 матчей, 21 забитый гол и 19 результативных передач.