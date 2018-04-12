Аргентинская полиция свалила пропажу полтонны наркотиков на мышей

С полицейского склада в аргентинском городе Пилар пропало 540 килограммов марихуаны. Исчезновение запрещенных веществ произошло еще в 2016 году, однако известно об этом стало только сейчас. Сотрудники полиции заявили, что наркотики съели мыши, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В правдивости показаний стражей порядка усомнились эксперты из Буэнос-Айреса. По их словам, мыши едва ли могли счесть марихуану съедобной.

"Кроме того, неизвестно, смогли бы они выжить, если бы съели такое количество наркотиков", — отметили эксперты.

В результате служебной проверки восемь полицейских отстранили от работы. Их будут судить в начале мая. Следствию предстоит установить, что послужило причиной исчезновения наркотиков – злой умысел или небрежность.

Пропажу запрещенных веществ, которых на складе хранилось шесть тонн, заметил недавно назначенный комиссар полиции. Его предшественник теперь находится в списке подозреваемых.