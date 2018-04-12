Обратная сторона неповторимой внешности: как живут "леопарды", альбиносы и тату-зомби

После сенсационной программы о "девочке-леопарде" из Якутии Ирины Павлуцкой люди с экзотической внешностью со всего мира тоже решили заявить о себе. Андрей Малахов пригласил этих людей в студию "Прямого эфира".

Ирина Павлуцкая снова пришла в студию и рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после выхода первой программы. Теперь девушку с многочисленными родинками на теле везде узнают, у нее появилось множество поклонников. "Я словила хайп, – радуется Ира. – Хочется, чтобы глядя на меня, дети и подростки учились быть более сильными и уверенными".

25-летняя Юлианна Юссеф из Варшавы – тоже востребованная модель. Знаменитые фотографы борются за возможность снять ее утонченные формы и уникальный генетический окрас кожи. Юлианна родилась с гигантским невусом на теле, а потом на теле девочки в изобилии появлялись маленькие родинки. "Это был 1993 год, Украина, и все испугались, подумали на Чернобыль. Потом ставили диагноз волчанка и говорили, что я не протяну и пару часов", – рассказывает Юлианна. Сейчас, после всех пережитых страхов, у девушки все хорошо, ее родинки нравятся мужчинам, она сама пользуется успехом и встречается с молодым человеком.

Между тем, дерматологи предупреждают: таким людям нельзя много времени проводить на солнце, ведь родинки могут переродиться в злокачественные при излишнем ультрафиолетовом облучении.

"Пятнистая" модель из Милана Анастасия Оленич тоже выделилась среди сотен длинноногих манекенщиц своей уникальной расцветкой кожи. Сейчас популярные дизайнеры мечтают надеть на нее свои платья и сделать хэдлайнером модного шоу. Она известна в мире моды как "девушка-олененок".

Еще одна сенсация – снежные девочки-альбиносы, якутские снегурочки. Белоснежные волосы, брови, ресницы, кожа и как следствие – серьезные проблемы со зрением, боязнь яркого света и постоянные насмешки сверстников. Однако это дети с сильным характером и четким представлением о смысле жизни.

В студию пришли также тату-зависимые люди, которые забили татуировками все свое тело, а некоторые – даже глаза: они говорят, что это – лишь шаг к раскованности, демонстрации индивидуальности и свободе, а никакая не защитная реакция на современное общество.

Какова же обратная сторона неповторимой внешности, чего больше в существовании необычных людей – насмешек, неприятия, боли или же возможностей для яркой жизни и стремительной карьеры в шоу-бизнесе – ответы на эти вопросы – в новом выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".