Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 апреля 201819:02

ДТП с автобусом в Подмосковье: госпитализированы семь детей и двое взрослых

Читайте нас в Telegram

В аварии автобуса с Lada ВАЗ-2108 в Пушкинском районе Подмосковья пострадали 13 человек. Восемь из них — дети. С места происшествия у поселка Царево госпитализированы девять человек – семеро детей и двое взрослых.

На подмосковной дороге лоб в лоб столкнулись перевозивший детей автобус и легковушка, напоминает ТАСС. Виновником считается водитель легковушки, который выехал на встречную полосу. Он погиб. Автобус после столкновения с автомашиной Lada выехал с дороги в кювет и перевернулся на 67-м километре автомобильной дороги А-107 (Малое бетонное кольцо).

Школьники ехали на экскурсию на клинский хладокомбинат из Твери. На автобусе также тверские номера. Из Твери и водитель транспортного средства. Всего в перевернувшемся автобусе были 54 человека, в том числе 40 детей.

Сейчас

18:40

Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

18:20

Арест судна "Норд": Россия обещает Украине ответные меры

17:01

В Подмосковье автобус с детьми попал в аварию

15:00

Германия отказалась наносить удары по Сирии

14:18

ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"

13:22

Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

13:02

Порошенко запускает выход Украины из СНГ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин и Собянин "пристыковались" к МКС

Путин и Собянин "пристыковались" к МКС

3 часа назад
Мария Захарова: США угрожают применением силы на основе фейков

Мария Захарова: США угрожают применением силы на основе фейков

3 часа назад
Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

1 час назад
ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"

ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"

5 часов назад
ДТП с детьми в Подмосковье: аварию спровоцировал водитель ВАЗа

ДТП с детьми в Подмосковье: аварию спровоцировал водитель ВАЗа

1 час назад
МИД России: в "деле Скрипаля" Лондон испытал новую стратегию информвойны

МИД России: в "деле Скрипаля" Лондон испытал новую стратегию информвойны

2 часа назад
Самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокооплачиваемые профессии в России

9 часов назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

5 часов назад
Воробьев сменит Знарка на посту главного тренера сборной России

Воробьев сменит Знарка на посту главного тренера сборной России

4 часа назад
Обратная сторона неповторимой внешности: как живут "леопарды", альбиносы и тату-зомби

Обратная сторона неповторимой внешности: как живут "леопарды", альбиносы и тату-зомби

33 минуты назад
Госдума поддержала новый закон о соцсетях. Владелец "ВКонтакте" и "Одноклассников" против

Госдума поддержала новый закон о соцсетях. Владелец "ВКонтакте" и "Одноклассников" против

1 час назад
Аргентинская полиция свалила пропажу полтонны наркотиков на мышей

Аргентинская полиция свалила пропажу полтонны наркотиков на мышей

1 час назад
В Самаре арестованы сотрудники УФСБ, подозреваемые в получении взяток

В Самаре арестованы сотрудники УФСБ, подозреваемые в получении взяток

2 часа назад
И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

2 часа назад
Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google

Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google

2 часа назад
ВКС России заинтересовались ракетой BrahMos

ВКС России заинтересовались ракетой BrahMos

3 часа назад
Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

3 часа назад
За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер

За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер

3 часа назад
Павел Дуров запретил адвокатам защищать Telegram

Павел Дуров запретил адвокатам защищать Telegram

4 часа назад
За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

4 часа назад
Германия отказалась наносить удары по Сирии

Германия отказалась наносить удары по Сирии

4 часа назад
Сын Толкина выпустит книгу о Средиземье по черновикам отца

Сын Толкина выпустит книгу о Средиземье по черновикам отца

4 часа назад
Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 12 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 12 апреля 2018 года (13:00)

4 часа назад
1 288
Медведев: "дурацкие милитаристские" заявления некоторых лидеров влияют на рынок

Медведев: "дурацкие милитаристские" заявления некоторых лидеров влияют на рынок

5 часов назад
Земля в иллюминаторе: как живется на орбите. Фотолента

Земля в иллюминаторе: как живется на орбите. Фотолента

5 часов назад
Антибиотики, кислоты, недовес: Роскачество проверило 50 брендов сметаны

Антибиотики, кислоты, недовес: Роскачество проверило 50 брендов сметаны

5 часов назад
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

5 часов назад
Instagram позволит скачать все ваши посты одним архивом

Instagram позволит скачать все ваши посты одним архивом

5 часов назад
Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

6 часов назад
Порошенко запускает выход Украины из СНГ

Порошенко запускает выход Украины из СНГ

6 часов назад
Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

7 часов назад
Савченко увезли в больницу из СИЗО

Савченко увезли в больницу из СИЗО

7 часов назад
WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова

WADA открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова

7 часов назад
10 советов доктора Беленкова: о сне

10 советов доктора Беленкова: о сне

7 часов назад
194
Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

8 часов назад
В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

9 часов назад
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

9 часов назад
Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

9 часов назад
В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

9 часов назад
Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

10 часов назад
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

10 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 891
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50