ДТП с автобусом в Подмосковье: госпитализированы семь детей и двое взрослых

В аварии автобуса с Lada ВАЗ-2108 в Пушкинском районе Подмосковья пострадали 13 человек. Восемь из них — дети. С места происшествия у поселка Царево госпитализированы девять человек – семеро детей и двое взрослых.

На подмосковной дороге лоб в лоб столкнулись перевозивший детей автобус и легковушка, напоминает ТАСС. Виновником считается водитель легковушки, который выехал на встречную полосу. Он погиб. Автобус после столкновения с автомашиной Lada выехал с дороги в кювет и перевернулся на 67-м километре автомобильной дороги А-107 (Малое бетонное кольцо).

Школьники ехали на экскурсию на клинский хладокомбинат из Твери. На автобусе также тверские номера. Из Твери и водитель транспортного средства. Всего в перевернувшемся автобусе были 54 человека, в том числе 40 детей.