Ребенок пострадал в ДТП, спровоцированном участником дорожных разборок в Москве

В сети размещены кадры серьезной аварии, произошедшей в четверг, 12 апреля, на Волоколамском шоссе в Москве.

На записи видно, что водители двух легковых автомобилей, что-то не поделившие на дороге, решили выяснить отношения.

По утверждению автора ролика, мужчина, находившийся за рулем Mercedes, угрожал "предметом, похожим на пистолет", человеку, управлявшему Lexus.

Последний решил сбежать от оппонента и выехал на полосу встречного движения, где в него врезался ничего не подозревающий автомобилист, просто не успевший отреагировать на внезапное появление нарушителя.

"Пострадали люди во встречном авто, в том числе маленький ребенок — детское автокресло спасло малыша", — рассказал водитель транспортного средства, из которого велась съемка.