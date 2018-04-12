Глава Пентагона: окончательное решение по Сирии пока не принято

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Конфликт в Сирии 27 минут назад
Глава Пентагона: окончательное решение по Сирии пока не принятоЧитайте нас в Telegram
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно возможного удара по Сирии.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил американского Конгресса, посвященных бюджетному запросу Пентагона на 2019 финансовый год.
Он заверил парламентариев, что если это произойдет, они будут заранее предупреждены.
Генерал не стал углубляться в детали относительно возможного решения Трампа и отказался пояснить, является ли участие союзников США в возможной операции против правительственных войск Сирии необходимым условием для ее проведения.
Мэттис отметил лишь, что "стратегия заключается в том, чтобы взаимодействовать с союзниками во всем".
Отвечая на вопрос, что больше всего беспокоит его в будущей операции, шеф Пентагона ответил, что на тактическом уровне – опасение гибели мирных людей в результате американских ударов, на стратегическом – выход ситуации из под контроля коалиции.
Между тем сам Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что решение по Сирии будет принято "достаточно скоро", передает "Интерфакс". "Мы очень-очень внимательно рассматриваем всю ситуацию, и посмотрим, что произойдет...Очень плохо, что мир ставит нас в такую позицию", — добавил он.
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