Российские хоккеисты подозреваются в употреблении мельдония

Допинг-пробы семи российских хоккеистов молодежного клуба "Россошь" дали положительные пробы на мельдоний. Сообщается, что на данный момент спортсмены отстранены от тренировок и дальнейшего участия в соревнованиях.

Если повторные пробы также дадут положительные результаты, то юных хоккеистов ждет дисквалификация по установленным антидопинговым правилам Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, наказания могут также коснуться врачей и руководителей клуба – к ним могут быть применены санкции Федерации хоккея России.