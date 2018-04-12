Баскетбол. "Бавария" и АСВЕЛ расширят Евролигу до 18 клубов

Баскетбольная Евролига обретет двух новых участников с сезона 2019/20. Турнир пополнят немецкая "Бавария" и французский АСВЕЛ. Таким образом, состав главного клубного соревнования расширится с 16 до 18 команд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Евролиги, решение о принятии новых участников было принято на заседании владельцев клубов. "Бавария" и АСВЕЛ получат специальное приглашение Евролиги сроком на два года.

Кроме того, руководители установили минимальный потолок клубного бюджета в размере 5,4 миллиона евро для участия в Евролиге. Ранее владелец "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос объявил о том, что его клуб снимется с розыгрыша Евролиги из-за несогласия с финансовой политикой руководителей лиги.