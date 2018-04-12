Загадка отравления в Солсбери: почему от имени Юлии Скрипаль говорит Скотленд-Ярд

Юлия Скрипаль не хочет видеть сестру и российского консула — это странное заявление обнародовал Скотленд-Ярд. Саму Юлию никому не показывают, и у российского МИДа есть серьезные основания беспокоиться. Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты своего расследования. Правда, выводы специалистов пока не внесли никакой ясности, а, скорее, запутали еще больше. Сославшись на конфиденциальность, в ОЗХО отравляющее вещество так и не назвали, как и место, откуда оно взялось. За экспертов это решил сделать глава британского МИДа.

О происхождении "токсичного химиката" (а именно так называют вещество в своем отчете эксперты) нет ни слова. Как нет и упоминания так называемого "Новичка". Само слово попросту отсутствует в докладе, по крайней мере, в его общедоступной версии.

Упущения международных экспертов исправил Борис Джонсон. Только Россия могла быть источником отравляющего вещества, имя которому "Новичок", заявил министр иностранных дел. "Нет никаких сомнений в том, что именно было применено, и не остается никаких иных объяснений в отношении того, кто несет за это ответственность — только у России есть средства, мотив и послужной список", — заявил он.

Доказательств политик при этом не предоставил. Эта манера министра уже вызывает вопросы в самой Великобритании. Ранее Джонсон уже заявлял о неопровержимых доказательствах российского происхождения вещества, однако британские же эксперты из лаборатории Портон-Даун подтвердить слова министра не смогли. Депутаты-лейбористы призвали Терезу Мэй начать расследование против Джонсона.

В общедоступном тексте доклада экспертов из организации по запрещению химического оружия большую часть занимает описание процедуры — как изучали медицинские карты, делали анализ крови, а также брали образцы окружающей среды.

Главное, чего ждали от доклада — подробного анализа отравляющего вещества, был ли это нервно-паралитический газ, как утверждает британская сторона, или токсичный газ. В первом случае, у жертв просто не было шансов выжить, они должны были погибнуть на месте. Неизвестно, содержится ли эта информация в секретной части доклада.

Между тем, Сергей Скрипаль продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Скотленд-Ярд от лица Юлии Скрипаль. Заявление, которое якобы сделано девушкой, как будто специально подкрепляет официальную позицию, ограничивая возможность контакта Юлии с внешним миром. Это не могло не вызвать новых вопросов, учитывая что за месяц в госпитале Солсбери Скрипалей тут никто так и не видел.

Пациенты госпиталя уверены: все — как и было раньше. Внутри ни полиции, ни специальных агентов, ни повышенных мер безопасности. Представителю ВГТРК удалось дозвониться сегодня до Виктории Скрипаль. Она уверена, что заявление на сайте Скотленд-Ярда написано ее двоюродной сестрой под давлением властей.

— Как вы считаете, действительно, это ее слова?

— Нет.

— А почему вам так показалось?

— У нее здесь было все в Москве. Зачем она будет от всего отказываться? Квартира, машина, работа, в квартире, причем, делался ремонт.

- А по тексту вам не показалось, что это, может быть, чужие чьи-то слова?

- Что она меня не хочет видеть? Так это не она меня не хочет видеть, это Британия меня не хочет видеть. А как ее еще скрыть, вот как скрыть от нас?

- Вы считаете, что держат ее там все-таки силой, не по своей воле?

- Да.

В тексте, размещенном от лица Юлии, сообщается, что она не будет общаться с журналистами. Она также благодарит Викторию Скрипаль за поддержку, но просит не выходить на связь с ней "в течение некоторого времени".

Достоверных сведений о том, что это действительно Юлия Скрипаль не хочет встретиться с российским консулом, у нашей стороны нет — это только слова людей, которые взяли ее под свое попечительство, хотя она совершеннолетний человек, который может и должен по закону сам решать такие вопросы.

Ответы — разве что в британских таблоидах. Газета The Sun сообщила, что дочь британского агента перевезли на военную базу якобы из соображений безопасности и, конечно, по ее доброй воле.