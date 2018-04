Британским пенсионерам пришло хамское письмо от Терезы Мэй

Семейная пара пенсионеров из Лондона получила странное письмо от Консервативной партии Британии, подписанное лично Терезой Мэй. В графе "адресат" на конверте стояло нецензурное "Youmustbe Fuckingjoking" ("Вы должно быть шутите, черт побери"). Властям пришлось извиняться, сообщает Independent.

О странном инциденте рассказала в своем "Твиттере" соседка пенсионеров Лора Маккормак.

Trying to argue they can run the country when they can’t even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq