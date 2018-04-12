Украина хочет выйти из СНГ: зачем и надолго ли получится

Тема:
Ситуация на Украине 2 часа назад
Украина хочет выйти из СНГ: зачем и надолго ли получитсяЧитайте нас в Telegram
Украина готовится сама себе нанести удар: президент Порошенко сообщил, что поручил правительству подготовить предложения по выходу страны из Содружества независимых государств, а в Раду будет внесен законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией. Кто пострадает от этого больше?
Парадокс в том, что Украина в СНГ по документам и не состоит. На киевском форуме по безопасности Порошенко потребовал закрыть представительство при СНГ и проверить договоры на соответствие национальным интересам. "Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — сказал президент Украины.
А ведь именно украинский президент Кравчук в декабре 91-го был в числе трех лидеров, кто подписал Беловежское соглашение. Его ратифицировал Украинский Верховный совет. В отличие от Устава Содружества. Поэтому де-юре Украина членом СНГ не стала. Но выгоды от Содружества имела.
Сидеть на двух стульях удавалось до 2014-го. В марте — после референдума в Крыму — Совет нацбезопасности и обороны принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а секретарь СНБО Парубий объявил: страна начинает процесс выхода из организации. В ноябре 2016-го в Верховную раду был подан законопроект, но до сегодняшнего дня он почему-то так и не был рассмотрен.
Почему Киев активизировался именно сейчас? И что он теряет, покидая СНГ? Зависит от того, какой сценарий предпочтут. Сценарий чисто политический — демонстративно хлопнуть дверью, но при этом сохранить все договоры, заключенные в рамках СНГ. Второй — более болезненный. Денонсировать соглашения — например, о признании дипломов, выплате пенсий при переезде и оказании медицинской помощи. Кроме того СНГ — это 16% экспортного рынка для Украины. Киев лишается многих прав и возможностей.
"Украина в таком состоянии разрушенной экономики остается без тех партнеров, с которыми много лет работала, — поясняет Николай Азаров. — Товарооборот со странами СНГ превышает примерно 12 миллиардов долларов. Это очень большие объемы, которые Украина нигде заместить не сможет".
Неделю назад в Минске на совете министров СНГ Украину ждали. По протоколу приготовили стул, табличку и флаг. Но она так и не пришла. "Все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. — В Киеве эту позицию хорошо знают, но, видимо, они заняты чем-то более важным по их представлению, нежели забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интереса своих граждан".
Сегодняшний демарш Порошенко — возможно, около-газовый шантаж. Официальное уведомление Киева о выходе из СНГ в Исполком еще не поступало.
Ранее по теме
-
Порошенко запускает выход Украины из СНГ9 часов назад
-
Братья-близнецы Торсуевы попали в базу украинского сайта "Миротворец"2 суток назад
-
Киев получит от МВФ меньше, чем хотел4 суток назад
-
"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой4 суток назад
-
Порошенко заявил, что "украинцы разрушили все сценарии Путина"5 суток назад
-
Высланный из Штатов российский дипломат попал в базу "Миротворца"5 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мир и пресса пытаются прочитать послания Трампа
- В Подмосковье автобус со школьниками попал в ДТП
- На ВДНХ открылся обновленный "Космос"
- Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
- Загадка отравления в Солсбери
Самое читаемое
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Генерал Шаманов успокоил россиян: живите спокойно, решайте свои задачи
- Мертвая вода: у "напившихся" таллия выпали волосы, женщины не смогут рожать
- Мир на пороге войны: заявления Трампа об ударе по Сирии высмеяли в Сети
- Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado
- В этом году в Москве резко вырастет количество дорожных камер
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
Экономика
-
Рубль дал отпор. Можно выдохнуть?
- На поле боя: кто пережил обвал лучше всех
- Сечин прибыл в суд для показаний по делу Улюкаева
- Падение акций Сбербанка: так выглядит черный лебедь
- Самые высокооплачиваемые профессии в России
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Курс на Марс
- В Восточную Гуту возвращаются мирные жители
- Почему от имени Юлии Скрипаль говорит Скотланд-Ярд
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
В Химках подтопило целый квартал
- В Подмосковье опрокинулся автобус с детьми
- Легендарный "Космос" открывается после реконструкции
- Опасный переход: москвичи предпочитают рисковать жизнью
- Громкая премьера: Театр Наций превратил "Му-Му" в комедию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси