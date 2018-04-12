Украина хочет выйти из СНГ: зачем и надолго ли получится

Украина готовится сама себе нанести удар: президент Порошенко сообщил, что поручил правительству подготовить предложения по выходу страны из Содружества независимых государств, а в Раду будет внесен законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией. Кто пострадает от этого больше?

Парадокс в том, что Украина в СНГ по документам и не состоит. На киевском форуме по безопасности Порошенко потребовал закрыть представительство при СНГ и проверить договоры на соответствие национальным интересам. "Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — сказал президент Украины.

А ведь именно украинский президент Кравчук в декабре 91-го был в числе трех лидеров, кто подписал Беловежское соглашение. Его ратифицировал Украинский Верховный совет. В отличие от Устава Содружества. Поэтому де-юре Украина членом СНГ не стала. Но выгоды от Содружества имела.

Сидеть на двух стульях удавалось до 2014-го. В марте — после референдума в Крыму — Совет нацбезопасности и обороны принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а секретарь СНБО Парубий объявил: страна начинает процесс выхода из организации. В ноябре 2016-го в Верховную раду был подан законопроект, но до сегодняшнего дня он почему-то так и не был рассмотрен.

Почему Киев активизировался именно сейчас? И что он теряет, покидая СНГ? Зависит от того, какой сценарий предпочтут. Сценарий чисто политический — демонстративно хлопнуть дверью, но при этом сохранить все договоры, заключенные в рамках СНГ. Второй — более болезненный. Денонсировать соглашения — например, о признании дипломов, выплате пенсий при переезде и оказании медицинской помощи. Кроме того СНГ — это 16% экспортного рынка для Украины. Киев лишается многих прав и возможностей.

"Украина в таком состоянии разрушенной экономики остается без тех партнеров, с которыми много лет работала, — поясняет Николай Азаров. — Товарооборот со странами СНГ превышает примерно 12 миллиардов долларов. Это очень большие объемы, которые Украина нигде заместить не сможет".

Неделю назад в Минске на совете министров СНГ Украину ждали. По протоколу приготовили стул, табличку и флаг. Но она так и не пришла. "Все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. — В Киеве эту позицию хорошо знают, но, видимо, они заняты чем-то более важным по их представлению, нежели забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интереса своих граждан".

Сегодняшний демарш Порошенко — возможно, около-газовый шантаж. Официальное уведомление Киева о выходе из СНГ в Исполком еще не поступало.