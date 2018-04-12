Защитник немецкого "Фрайбурга" может продолжить карьеру в России

Защитник "Фрайбурга" и сборной Турции Чаглар Сёюнджу может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два клуба российского чемпионата.

Чоглар считается одним из самых перспективных турецких футболистов. Защитник отыграл почти два сезона в бундеслиге получил хорошую прессу. "Фрайбург" хотел бы сохранить Чоглара у себя, но сам игрок хочет играть в более сильном клубе, участвующем в еврокубках. Контракт турка рассчитан до мая 2021 года. Сайт трансфермаркет оценивает Чоглаоа в 12 миллионов евро.

В немецкой прессе появились сообщения о том, что Чоглара просматривали представители двух клубов российской премьер-лиги. Кроме того, на гостевой "Фрайбурга" появилось сообщение, что московский "Спартак" может обменять Сердара Таски на Чоглара Сёюнджу с доплатой.