Россия просит созвать открытый Совбез ООН по Сирии

Москва созовет заседание Совета безопасности ООН с участием генерального секретаря по вопросу об угрозе миру. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Совбез ООН по инициативе Боливии уже провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий, сообщает РИА Новости. Но по мнению российского представителя в ООН, этого недостаточно.

Российский представитель в ООН отметил, что западные партнеры России увели дискуссию на второстепенные вопросы, сделав вид, что нет никакой угрозы международному миру и безопасности. Но в то же время многие страны-члены Совета безопасности подчеркнули, что до принятия каких-либо решений нужно дождаться, чтобы миссия Организации по запрету химоружия приехала в Сирию и подтвердила или опровергла применение там химического оружия.

О химатаке с применением хлора в городе Дума заявили 7 апреля "Белые каски". Запад обвинил в этом Дамаск. Назывались разные цифры погибших и пострадавших. Однако побывавшие на месте российские военные медики и специалисты РХБ никаких данных о пострадавших и жертвах не смогли получить. Также отрицательными оказались и все взятые пробы. Генштаб еще 13 марта предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия.

В середине апреля Сирию посетят две группы экспертов ОЗХО.

По мнению МИД России, цель вбросов о химатаке – это попытка западных стран выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Президент США Дональд Трамп уже заявил о готовности применить силу против Сирии и ее президента Башара Асада.