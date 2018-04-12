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Конфликт в Сирии 16 минут назад

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12 апреля 201822:55

Дмитрий Саймс: сообщения в Twitter - еще не руководство к действию
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Даже если Дональд Трамп примет решение нанести удар по Сирии, администрация президента сделает все возможное, чтобы эта атака не выглядела направленной на Россию, заявил президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Саймс отметил, что сообщения в "Твиттере" – еще не руководство к действию. "Твиты Трампа представляют собой поток сознания и отражают его настроение в конкретный момент. Но это не руководство к действию для его администрации. После того, как президент публикует твит, люди из его ближайшего окружения начинают смотреть, можно ли воплотить эту мысль в жизнь или нужно еще подумать, все взвесить и обсудить варианты и последствия. Именно это и происходит сейчас с решением вопроса по атаке на Сирию", — подчеркнул политолог.

"Представители администрации Трампа не лишены здравого смысла и инстинкта самосохранения, особенно руководство министерства обороны и комитет начальников штабов. Эти люди могут не принимать решение по атаке в Сирии, но они будут иметь очень большое влияние на то, какой будет атака, если она произойдет, и будут делать все возможное, чтобы эта атака не выглядела направленной на Россию", — отметил Саймс.

В среду на своей странице в Twitter Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Через час президент США написал новый твит, в котором предложил России остановить гонку вооружений и начать сотрудничество. Позже Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что решение по Сирии будет принято "достаточно скоро".

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