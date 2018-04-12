23 апреля состоится голосование по вопросу назначения Помпео госсекретарем США

12 апреля 201823:39
23 апреля состоится голосование по вопросу назначения Помпео госсекретарем СШАЧитайте нас в Telegram
23 апреля комитет по иностранным делам сената конгресса проголосует по вопросу назначения бывшего главы ЦРУ Майкла Помпео на пост госсекретаря США. 12 апреля состоялись слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры Помпео. Ожидается, что вскоре после первого голосования состоится и второе – уже в сенате полного состава, передает ТАСС.
13 марта президент США Дональд Трамп уволил с поста государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Он также выдвинул на этот пост Майкла Помпео. ЦРУ вместо него возглавит Джина Хэспел – ей предстоит стать первой женщиной-руководителем в истории разведывательного управления.
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