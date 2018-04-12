Жертвам афериста Бернарда Мэдоффа выплатят еще более 500 млн долларов

Власти США вернут более 504 млн долларов людям, обманутым финансовой пирамидой Бернарда Мэдоффа. Сейчас он отбывает наказание в штате Северная Каролина.

Фонд жертв Бернарда Мэдоффа приступил к распределению второй части средств — в размере 504,2 млн долларов (вместе с первым траншем сумма составляет около 1,3 млрд долларов), возвращенных федеральным правительством. Эти средства получат более 21 тыс. потерпевших, сообщает ТАСС.

Аферист был арестован в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности его фонда, на деле оказавшегося грандиозной финансовой пирамидой, пострадали около 3 млн человек по всему миру, которые потеряли в общей сложности 64,8 млрд долларов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы.

Но и в тюрьме он проявил свои коммерческие способности. В январе 2017 года сообщалось, что Мэдофф монополизировал в тюрьме подпольную торговлю какао, скупив все упаковки с этим напитком в тюремном магазине и продав их заключенным.