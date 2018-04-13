Общедоступный "Василий Верещагин": Третьяковка продлевает рабочий день

Третьяковская галерея продлевает время работы выставки до 9 вечера. Попасть на "другого Верещагина", воина, изображавшего ужасы войны, и пацифиста, ставшего первым соискателем на Нобелевскую премию за пацифистское направление картин, стремятся многие. За первый месяц число посетителей перевалило за 100000 человек.

Принимая во внимание повышенный интерес публики к художнику, который не боялся "жертвовать своей кровью, своим мясом... иначе будет не то", Третьяковская галерея разработала систему покупки билетов на любую дату и время. Кроме того, открыты три входа — для тех, кто собирается купить билет на месте на текущий сеанс, для тех, кто купил заранее оф- или онлайн, а также для участников программы "Друзья музея" и посетителей с правом внеочередного прохода.