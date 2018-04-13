Трамп не принял решения по Сирии

В США завершились консультации Трампа с его советниками по вопросам внешней политики и нацбезопасности. В итоге президент так и не принял окончательного решения по Сирии, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что США будут и далее изучать данные разведки по Сирии. Также продолжатся переговоры с партнерами и союзниками Вашингтона, рассказала она. Так, Трамп планирует обсудить сирийскую проблему с премьером Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Трамп пообещал принять решение по Сирии "достаточно скоро". Когда именно, он не пояснил. И хотя срок в 48 часов, который Трамп ставил себе и своей команде, ужа давно прошел, он по-прежнему не торопится, а основные заявления по этому вопросу лишены каких-либо конкретных деталей.