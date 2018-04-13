Лига Европы. ЦСКА достойно завершил европейскую кампанию

В Москве прошел ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Матч завершился вничью 2:2, но в полуфинал вышел английский клуб, победивший в первой встрече 4:1.

Матч с "Арсеналом" собрал рекордную для домашней арены ЦСКА аудиторию 29 294 зрителя при вместимости 30 тысяч. В стартовом составе москвичей не оказалось травмированного Понтуса Вернблума, в запасе остался Бибрас Натхо. Зато с первых минут вышли Кристиян Бистрович и Ахмед Муса, которому досталось от тренера Виктора Гончаренко в предыдущей встрече.

Долгое время игра проходила под диктовку армейцев, но без острых моментов. Как ни странно, ЦСКА завелся после травмы Алана Дзагоева и его вынужденной замены. Москвичи резко усилили натиск на ворота лондонцев, и на 39 минуте Кирилл Набабкин пробил головой после навеса Константина Кучаева. Петр Чех мяч отбил, но набежавший Федор Чалов поразил ворота. Еще до перерыва ЦСКА мог забить еще, но ударам Бистровича и Набабкина н хватило точности.

После перерыва характер матча мало изменился. ЦСКА продолжал давить, и на 50 минуте снова добился успеха. Чех парировал дальний удар Головина, но Кирилл Набабкин был первым на добивании – 2:0. Этот счет уже дарил шанс армейцам. Еще один гол, и в полуфинал бы выходил ЦСКА за счет мяча, забитого в гостях. Был близок к успеху Сергей Игнашевич, но мяч после удара армейского ветерана прошел рядом со штангой.

ЦСКА пошел крупными силами вперед и пропустил выпад гостей. Дэнни Уэльбк обыграл Набабкина, отдал мяч Можамеду Эльнени, получил ответную передачу и точно пробил 2:1. Теперь армейцам нужно было забивать два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время. Но эта задача оказалась невыполнимой. В конце встречи Аарон Рэмзи убежал один на один с Игорем Акинфеевым и сравнял счет – 2:2.

ЦСКА по сумме двух встреч уступил 3:6. Борьбу продолжат лондонцы. Тем не менее армейцы заслужили самых добрый слов и за матч с "Арсеналом", и за всю европейскую кампанию.