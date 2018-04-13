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Уголовное дело Алексея Улюкаева 1 час назад

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13 апреля 201800:49

Сечин: я чувствовал ответственность за результат борьбы с коррупцией

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Мосгорсуд оставил неизменным тюремный срок для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. При этом отменили запрет занимать государственные должности после выхода из заключения. Также бывшему чиновнику предстоит выплатить штраф в 130 миллионов рублей. Ранее Улюкаева признали виновным в получении взятки. Приговор вступил в законную силу.

В четверг, 12 апреля, в суд впервые явился глава "Роснефти" Игорь Сечин. Его допрашивали в закрытом режиме. "Я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним, и сам уехал, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24". — Я чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня эта возможность появилась".

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