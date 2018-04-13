Лига Европы. "Атлетико", "Марсель" и "Ред Булл" вышли в полуфинал

Вслед за "Арсеналом" определились еще три участника полуфинала Лиги Европы. Ими стали испанский "Атлетико", французский "Марсель" и австрийский "Ред Булл".

"Спортинг", проигравший первую встречу в Мадриде 0:2, намеревался отыграть два мяча у "Атлетико" и затем добыть путевку в полуфинал. Для этого нужно было забить два мча, а затем третий. Но "Спортинг" довольствовался голом Фрэди Монтеро на 28 минуте. Во втором тайме гости могли отыграться, но счет 1:0 сохранился до финального свиста. Борьбу в турнире продолжит "Атлетико".

"Марсель" уступил неделю назад "Лейпцигу" 0:1 в гостях. На второй минуте положение марсельцев стало более сложным после гола Арминду Брумы. Но к 10 минуте "Марсель" уже выигрывал 2:1 после голов Костаса Митроглу и Буны Сарра. За семь минут до перерыва Флориан Товен довел преимущество "Марселя" до 3:1, и французский клуб вышел вперед по сумме двух встреч. Во втором тайме молодой француз Жан-Кевин Огюстен испортил марсельцем настроение, отыграв один гол. Но Димитри Пайе забил четвертый мяч, а Хироки Сакаи в конце встречи установил окончательный счет – 5:2. "Марсель" вышел в полуфинал.

Сенсация произошла в Зальцбурге, где "Ред Булл" принимал римский "Лацио". Римляне выиграли первую встречу 4:2 и чувствовали себя комфортно перед поездкой в Австрию. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Через десять минут после возобновления встречи Чиро Иммобили развил суммарное преимущество "Лацио" до 5:2. Но Мунис Даббур сравнял счет через две минуты. "Красные быки" разозлились в последней четверти матча. В течении четырех минут Амаду Айдара, Хван Хи Чан и Штефан Ляйнер отправил в ворота римлян три мяча. "Ред Булл" победил 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.