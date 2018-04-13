ЦБ: прибыль российских банков с начала года выросла до 350 миллиардов рублей

Просрочка по банковским кредитам с начала года снизилась на две десятых процента. В Центральном банке отмечают улучшение качества портфеля займов. Стабильно растут вклады населения и предприятий, несмотря на снижение процентов. Все это позволило банкам нарастить прибыль с начала года до 350 миллиардов рублей.

Как отметил зампред правления Центробанка Василий Поздышев, увеличивается количество выданных кредитов. В первом квартале рост превысил 2 процента. Речь идет обо всех сегментах бизнеса и физических лицах. Впрочем, отдельные моменты вызывают у регулятора беспокойство.

"Если хорошие темпы роста ипотеки мы приветствуем, то высокие темпы роста необеспеченных ссуд начинают беспокоить, — приводит телеканал "Россия 24" слова Василия Поздышева. — Но здесь мы аккуратно и осторожно подходим к регулированию этого сегмента – принимаются регулятивные меры по дестимулированию роста, высокого роста необеспеченного кредитования".