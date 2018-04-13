Виктор Гончаренко: ЦСКА хорошо смотрелся

ЦСКА сыграл вничью 2:2 в ответной встрече четвертьфинала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом". Армейцы завершили выступление в Европе, а борьбу за трофей продолжит английский клуб, выигравший первую встречу 4:1.

Армейцы вели 2:0, и неизвестно, каким был исход противостояния, забей они третий мяч. Но ЦСКА в итоге. При этом москвичи достойно выступили, что и отметил их тренер Виктор Гончаренко. У нас просто не хватило сил. 75 минут силы были, а затем весь пар вышел.У нас начала падать скорость игры. Это не критика, а просто констатация, потому что в целом ребята не заслужили критичных слов за этот еврокубковый сезон. Сегодня мы были просто великолепны 75 минут, но на весь матч сил не хватило.

"На протяжении 75 минут, когда были силы, мы хорошо смотрелись. По делу выигрывали. Могли отыграться так же, как "Рома". Но как "Ювентусу" не хватило, так и нам – нам, может быть, чуть больше. Заменами мы пытались взвинтить темп, но, к сожалению, он только падал. Учитывая скорость "Арсенала" и наш график, наверное, это естественно. Хотел бы поблагодарить стадион, тяжело припомнить когда была такая поддержка. Спасибо всем болельщикам. Думаю, что никто не разочарован этим матчем. Мы разочарованы ничьей с "Арсеналом". Если бы выиграли у нас было бы другое настроение", — приводит слова Гончаренко "Спорт-Экспресс".