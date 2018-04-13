Форум в Красноярске: цифровая экономика и создание нового макрорегиона

Форум в Красноярске: цифровая экономика и создание нового макрорегионаЧитайте нас в Telegram
В Красноярске начался экономический форум. В этом году он собрал делегации из двух десятков стран. Традиционно на площадке презентуют инвестиционные проекты и заключают многомиллионные контракты. Сегодня на повестке дня — цифровая экономика, вопросы поддержки молодых предпринимателей и создание нового макрорегиона — Енисейская Сибирь.
Более 20 стран мира в эти дни будут участвовать в Красноярском экономическом форуме, не говоря уже о российских регионах, большинство из которых здесь представлены. Первая нота форума молодежная, это курс и на далекое, и на ближайшее будущее, ведь в 2019 году Красноярск примет Всемирную зимнюю универсиаду.
Молодые люди отмечают, что они умеют придумывать и даже делать, но не всегда умеют продавать. А еще им не хватает в регионах деловых сообществ и наставников, обмена опытом. Участники постарше обсуждают самые гибкие бизнес-модели.
"Мы и два финансовых кризиса пережили, и санацию банков, и санкции, — говорит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. — Кризис и критическая ситуация, с одной стороны, проблема, а с другой — это возможность для развития".
Например, добычу угля получается сочетать с созданием вспомогательных или побочных производств. В торговле продуктами питания актуальны мягкие франшизы от крупных сетей, которые дают базу мелким предпринимателям, но не лишают их свободы.
Аншлаг на круглом столе "Цифровая экономика и цифровые деньги". Неудивительно, пока обретает форму законопроект о регулировании криптовалют и ICO, вопросы остаются. Звучит предложение потеснить краудфандингом и ICO сферу микрокредитования, которая может быть опасна для потребителя.
"Не иди в малое финансирование; возьми проект, выложи в интернет и поменяй парадигму: привлеки не на потребление, а на развитие своего проекта, который тебе даст жизнь для будущего", — говорит Сергей Безделов, председатель "Рейтингового агентства проектов цифровой экономики".
Участники форума утверждают, что скоро мы будем работать не просто с голосовыми помощниками, а с виртуальными ассистентами, которые ориентированы только на поиск информации, и делают это лучше человека.
В международном плане обсуждали российско-китайский вектор; сходятся в том, что наиболее интересно экономическое сотрудничество в лесной, пищевой промышленности и логистике.
Обновлённый аэропорт Красноярска претендует на роль транспортного узла международного значения для стран Азии по направлению в Европу и США. Расширение авиационных, железнодорожных, автомобильных перевозок с Китаем, с Монголией имеет большие перспективы, если вспомнить инициативу "Один пояс — один путь".
Китайский дипломат, генеральный консул в Екатеринбурге Гэн Липин подчеркнула, что ее страна открыта для инвестиций и сотрудничества.
"Наша экономика — часть мировой. За последние 10 лет мы переключаемся от экономического роста к социально-экономическому. Мы заинтересованы в привлечении иностранных капиталов и иностранных предприятий", — заявила Гэн Липин.
Стержневой проект форума — создание макрорегиона Енисейская Сибирь. Он должен экономически объединить соседей — Красноярский край, Туву и Хакасию. Идея в том, что территории должны не конкурировать между собой, а объединять и координировать производства. Идея может стать частью Стратегии пространственного развития России, ее могут адаптировать к другим смежным регионам.
На пятнадцатом Красноярском экономическом форуме должны подписать инвестиционные соглашения на сумму более 400 млрд долларов. В пятницу состоится пленарное заседание с участием представителей правительства. Горизонт обсуждения — ближайшие шесть лет.
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