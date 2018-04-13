Захарова: раньше Асад дружил с Лондоном и Вашингтоном, а не с Москвой

До того, как в Сирии начался процесс химического разоружения, Башар Асад дружил с Лондоном и Вашингтоном, а не с Москвой. Об этом напомнила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что в дружеских отношениях с сирийским главой, в частности, состоял бывший госсекретарь США Джон Керри.

"Асад провел значительную часть своей жизни в Британии, — заявила Захарова в интервью каналу Sky News. — Он скорее ваш парень, чем наш".

Неделей ранее западные страны обвинили власти Сирии в том, что на город Дума якобы была сброшена бомба с хлором. Россия опровергла информацию о химатаке, передает ТАСС. Цель подобных вбросов – выгораживание террористов и оправдание возможных ударов извне, отметили в МИД РФ. Еще 13 марта в Генштабе вооруженных сил России предупреждали, что в Восточной Гуте готовится провокация с инсценированным применением химоружия.

В январе 2016 года химический арсенал Сирии был полностью ликвидирован. Это было подтверждено экспертами ОЗХО.