Американские самолеты тучами нависли над российскими базами в Сирии

Не менее семи американских военных самолетов, сменяя друг друга, в четверг совершили разведывательные полеты вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Разведку вели шесть патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II. К Сирии был также направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС, сообщает "Интерфакс"

В среду президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе: хорошие, новые и "умные"!" — написал он в Твиттере и одновременно раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Однако к нынешнему моменту решение об ударе по Сирии Трампом еще не принято. Белый дом заявил, что после проведенных в четверг консультаций со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Как заявляют американские дипломаты, Соединенные Штаты продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами.

С утверждением, что 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.