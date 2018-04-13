Арсен Венгер не ожидал от футболистов ЦСКА такого натиска

Лондонский "Арсенал" вышел победителем в двухраундовом противостоянии с ЦСКА в четвертьфинале и пробился в полуфинал турнира. Однако армейцы оказали достойное сопротивление английскому клубу.

ЦСКА проиграл в Лондоне 1:4. Но в ответной игре на 50 минуте армейцы выигрывали 2:0 и были близки к тому, чтобы изменить исход в свою пользу. Но "Арсенал" отыгрался и стал полуфиналистом Лиги Европы.

Игра ЦСКА стала сюрпризом для тренера гостей Арсена Венгера. "Мы еще во время первой игры поняли, что нам противостоит сильная, хорошо оснащенная технически команда, поэтому сегодня были проблемы. Тем более общий уровень команд на этой стадии турнира достаточно равный. После матча я сказал Виктору Гончаренко , что они выступили хорошо, что мы не ожидали такого темпа. Я пожелал ему удачи в оставшихся матчах сезона", — приводит слова Венгера ТАСС.

"ЦСКА еще в первой игре показал себя очень хорошей командой, технически хорошо подготовленной. Мы ожидали такой игры, поэтому возникли такие проблемы. Во-вторых, вы видели большую разницу между первой и второй игрой. Тяжело было вернуться в игру, но мы это сделали". Мы не ожидали такого быстрого темпа, также я ему пожелал удачи в дальнейшем в текущем сезоне", — добавил Венгер..