Стрелок из Флориды раздаст свое наследство жертвам

19-летний Николас Круз, расстрелявший 17 учащихся в школе флоридского города Парклэнд, пообещал раздать свое наследство семьям жертв бойни, а также тем, кто получил ранения в результате жуткого инцидента. Мать Круза, которая умерла в 2017 году, завещала ему 800 тысяч долларов, сообщает NY Post.

О готовности Круза пожертвовать своим наследством рассказала адвокат подростка Мелисса Макнил. Убийца проведет как минимум большую часть жизни в тюрьме, так что деньги ему не понадобятся, заявила юрист.

Впрочем, по закону Круз сможет получить наследство не раньше, чем ему исполнится 22 года. Пока, правда, неизвестно, перейдет ли оно в его собственность, и каким образом преступник получит деньги.

14 февраля отчисленный ученик школы Парклэнда Николас Круз открыл огонь по своим бывшим одноклассникам. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.