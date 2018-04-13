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13 апреля 201803:01

"Отъявленный врун": бывший директор ФБР сравнил Трампа с мафиози
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Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный со своего поста в прошлом году, в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным.

Джеймс Коми написал книгу "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство"; на следующей неделе она должна появиться в продаже, сообщает РИА Новости.

В мемуарах он пишет, что на закрытом обеде после инаугурации Трамп сказал ему: "Мне нужна преданность. Я жду преданности". "Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", — написал в книге экс-директор ФБР.

Далее Коми описывает президента как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав "неэффективным руководителем".

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить бывшему главе ФБР политическое убежище, если в США его начнут преследовать по политическим мотивам. Многие в США считали, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию ФБР предполагаемых связей между его избирательным штабом и российскими официальными лицами.

 

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