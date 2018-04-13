Российские клубы обновили рекорд выступлений в еврокубках

ЦСКА не смог пробиться в полуфинал Лиги Европы и последним из российских клубов завершил выступления в еврокубках. При этом нынешняя европейская кампания оказалась успешной для наших клубов.

Россия набрала 12,600 очка за сезон-2017/18, и сохранила за собой шестое место в рейтинге для клубных турниров. Этот результат позволит нашей стране заявить три команды в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы в сезоне 2018/19.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает шестое место с показателем 53,382. Франция сохранила пятое место (55,748), Португалия (47,248) расположилась на седьмой позиции.