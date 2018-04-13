Названы 8 объектов в Сирии, по которым могут ударить США

В американских СМИ появилась информация о 8 объектах, которые могут стать целями удара США по Сирии. Среди них — исследовательский центр, два военных аэродрома, а также некое предприятие, которое якобы имеет отношение к производству химоружия. Где именно располагаются эти объекты, не уточняется.

В эфире телеканала CNBC прозвучало сообщение, что самолеты ВВС Сирии распределяются по аэродромам, где базируются ВКС РФ. По мнению канала, сирийское командование рассчитывает на то, что США не станут атаковать российские объекты, передает РИА Новости.

Решение об ударе по Сирии Трамп еще не принял. Он рассматривает различные варианты, и атака – лишь один из них, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Принять решение относительно Сирии в течение двух дней Трамп собирался еще 9 апреля. Военная операция в САР отложена, но не отменена: идут консультации Вашингтона и союзников. Так, ситуацию в Сирии Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Британии Терезой Мэй.