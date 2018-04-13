Создатель системы "Платон" арестован на два месяца

Один из создателей системы "Платон", бывший топ-менеджер "Ростелекома", генеральный директор "Национальных телематических систем" Алексей Нащекин арестован судом на два месяца, до 10 июня.

Суд над Нащекиным состоялся 12 апреля, передает ТАСС. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло за собой ущерб в более чем миллиард рублей. Подсудимый своей вины не признает.

Нащекин был задержан 11 апреля по делу Андрея Нечаева – врио начальника НПО "Специальная техника и связь" МВД России. Его арестовали в октябре 2017 года. Нечаев также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.