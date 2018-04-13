Посольство РФ: нас впечатляют примеры плохого поведения США

Россия не занимается сменами режимов, постановочными "революциями" и не вмешивается во внутренние дела других стран в отличие от США, которые освоили подобные технологии в совершенстве. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя слушания по кандидатуре Майка Помпео на должность госсекретаря.

В четверг Майк Помпео, который ранее занимал должность директора ЦРУ, выступал в комитете по иностранным делам сената, где обсуждалась его кандидатура. В ходе выступления он и члены конгресса не раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

После этого оскорбления в наш адрес прокомментировало посольство РФ в США.

"Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными "революциями". Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет", — говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.

Далее посольство приводит американские же оценки, согласно которым США занимались вмешательством в выборы около 80 раз в 45 странах (без учета военных переворотов и "цветных революций"), например, в Чили (поддержка Эдуардо Фрея против Сальвадора Альенде на выборах в 1964 году), в Японии (помощь либеральной демократической партии с 1950 по 1960 гг.), на Гаити (вынудили Аристида уйти в отставку), в Чехии (поддержка избирательной кампании Вацлава Гавела), в Боливии (в 2002 году открыто призвали население выступить против Эво Моралеса). Приведены данные и о многих других вмешательствах, в том числе и против Кубы (в 50-х и 60-х годах), Индонезии (в 1965), Панамы (в 1989), Ирана и, конечно же, о вмешательстве в политическую ситуацию на Украине.