Террористы устроили взрыв на стадионе в Сомали, погибли 5 человек

На стадионе города Барава на юге Сомали прогремел взрыв. В результате погибли пять человек, еще восемь пострадали. Все они были зрителями, пришедшими посмотреть футбольный матч между местными командами.

Большинство раненых – в тяжелом состоянии, уточняет ТАСС. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ).