Михаил Прохоров продал 49% акций клуба "Бруклин Нетс"

Российский бизнесмен Михаил Прохоров расстался с крупным пакетом акций клуба НБА "Бруклин Нетс". 49% акций были проданы за 2,3 миллиарда долларов.

Михаил Прохоров продал акции Джозефу Цаю. Со временем Цай намерен выкупить у российского предпринимателя оставшиеся акции и стать владельцем "Бруклина" в 2021 году. Джозеф Цай является большим любителем баскетбола , и этот фактор стал решающим в выборе Прохоровым покупателя акций.

Несмотря на продажу пакета основным владельце "Бруклин Нетс" остается Михаил Прохоров. Он же будет контролировать коммерческую и спортивную деятельность клуба. Домашняя арена "Нетс" "Барклай Сентер" также осталась у Прохорова.