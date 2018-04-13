НХЛ. Кучеров и Василевский помогли "Тампе" выиграть первый матч у "Нью-Джерси"

В борьбу за Кубок Стэнли вступили остальные клубы Национальной хоккейной лиги. Завершились два матча 1/16 финала с участием команд Восточной конференции.

Сильнейший клуб Востока "Тампа-Бэй Лайнтнинг" не без труда обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" с результатом 5:2. К 21 минуте "молнии" выигрывали 3:0. Казалось судьба встречи решена. Но во втором периоде "дьяволы" отыграли одну шайбу, в третьем еще одну. И комфортные 3:0 превратились в скользкие 3:2. И тут очень вовремя отличился нападающий "Тампы" Алекс Киллорн. Подвел итог встречи Никита Кучеров, поразивший пустые ворота. . "Тампа-Бэй" выиграла 5:" и повела в серии 1:0. Андрей Василевский провел полный матч в воротах победителей, отразив 29 бросков. Кучеров набрал 101 очко в сезоне — 40 шайб + 61 передача.

"Бостон Брюинз" довольно легко обыграл дома "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1. Вратарь "Бостона" Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных. "Брюинз" ведут в серии 1:0.