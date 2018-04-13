Ценнее золота: в "шведских Помпеях" нашли древнейший в Скандинавии экзотический овощ

Жестоко убитые люди, погибшие в мучениях животные, золотые монеты, дорогие украшения и даже недоеденная селедка – археологи, ведущие раскопки в «шведских Помпеях», каждый год рассказывают о новых удивительных находках. Все надеются, что когда-нибудь детали этой головоломки сложатся и ученые разгадают тайну гибели богатого поселения на острове Эланд.

«Прóклятое место», «мгновение, застывшее во времени», «бойня в Сандби Борг», «шведские Помпеи» — так местные жители, ученые и журналисты говорят об этом загадочном селении, погибшем весенней ночью ≈480 года. Полгода назад «Вести.Наука» опубликовали, пожалуй, самый подробный рассказ о Сандби Борг на русском языке: «В "шведских Помпеях" археологи опять нашли кровавое золото».

Без знания предыстории первое в этом году сообщение из Сандби Борг может показаться незначительным: здесь нашли обугленную луковицу. Вернее, маленькое круглое «нечто» археологи нашли еще в прошлом году – оно лежало рядом с остатками очага в одном из жилищ поселения. «Это выглядело как крупный орех или что-то подобное. Поначалу мы вообще не поняли, что это такое», — говорит Хелена Виктор (Helena Victor), руководитель раскопок в Сандби Борг.

Находку отправили в Стокгольм, археоботанику Йенсу Хеймдалю (Jens Heimdahl) из Государственного исторического музея, и тот идентифицировал «нечто» как луковицу, сообщает издание The Local.

Найденная при раскопках пища способна многое рассказать археологам: например, что нападение на Сандби Борг было внезапным (в домах обнаружили прогоревшие без присмотра очаги и недоеденную пищу – кости ягнят, половину селедки…), наличие на столах ягнятины подсказало, что нападение произошло весной, а найденные зерна горчицы оказались древнейшими в Скандинавии.

Такой же – древнейшей в Скандинавии – оказалась и обугленная луковица. «Многие подумают, что какая-то луковица – не самая выдающаяся находка. Однако еще недавно самой древней считалась луковица, обнаруженная на датском острове Борнхольм и датированная примерно 650 годом. Лук из Сандби Борг относится к концу V века, то есть он почти на 200 лет старше», — пояснила Виктор.



Луковица, найденная в Сандби Борг. Фото: Jens Heimdahl / The Swedish History Museum

Это не единственная информация, которую удалось извлечь ученым из обугленного овоща. Сам факт присутствия луковицы в Сандби Борг указывает на неизвестные ранее торговые связи между островком в Балтийском море и Римской империей.

Что такие связи существовали, ученые давно выяснили: укрепленное поселение (круглый форт) было построено с применением римских строительных знаний, на территории форта и рядом с ним были найдены римские золотые монеты, обнаруженные в тайниках украшения были распространены в Римской империи, а сами поселенцы, вероятно, некогда служили в римской армии. Процитируем фрагмент нашей прошлогодней статьи о Сандби Борг: «…можно предположить, что бывшие солдаты Рима прибыли на остров не с пустыми руками, а привезли свое жалование. Судя по изысканным артефактам, найденным в тайниках Сандби Борг, на острове процветала торговля – Балтийское море связывало местные поселения с Прибалтикой, Северной и Восточной Европой, бывшими римскими провинциями…».



Общий вид на Сандби Борг. Фото с сайта alvarsamt2.wordpress.com

Однако даже на этом фоне маленькая луковица стала совершенно неожиданной находкой: она говорит о том, что торговые связи с Римом вовсе не ограничивались золотом и украшениями, а включали поставки экзотических овощей.

«Похоже, что обитатели Эланда импортировали из Рима некоторые продукты. Дело в том, что в Скандинавии лук не использовали в готовке, не употребляли в пищу, а вот в Римской империи — да. Полагаю, что луковица именно привозная. На острове, вероятно, лук считался чем-то вроде уникальной пряности или приправы», — рассуждает Хелена Виктор.

По мнению Виктор, эта луковица – самое убедительное доказательство торговых связей острова Эланд с Римской империей: даже золотые солиды и изысканные украшения не столь показательны, как маленький обугленный овощ. Но в археологии один ответ зачастую влечет за собой новые вопросы: к примеру, как римский лук попал на остров, если известно, что ближайший римский город, Новиомагус (современный Неймеген в Нидерландах), находился в 1000 км от Эланда?

«Мы вновь обнаружили прямую связь Сандби Борг с материковой Европой и Римской империей. Мы постоянно находим артефакты, указывающие на эту связь, но привозной продукт попадается нам впервые», — заметила Виктор.

Не менее любопытно, каким образом луковица обуглилась. На этот счет у археоботаника Йенса Хеймдаля есть две версии: «Либо луковица обгорела во время готовки, либо она хранилась в доме и сгорела во время нападения на форт». При этом известно, что поселение не было сожжено, вопреки «общепринятой» практике разбойных нападений. Археологи уже несколько лет пытаются установить «личности нападавших» и все больше склоняются к тому, что страшную резню весенней ночью ≈480 года устроили не чужаки, а соседи по острову.



Одна из позолоченных фибул, найденных в первый год раскопок в Сандби Борг. Фото: Kalmar Läns Museum

В 2017-м, после находки второго золотого солида и золотых колец, Хелена Виктор предположила, что «жившие здесь люди казались слишком богатыми, у них было слишком много золота и других ценностей». Теперь мы знаем, что у них были даже такие экзотические продукты как лук.

В ожидании новостей с очередного сезона раскопок в Сандби Борг рекомендуем почитать и другие наши материалы на похожие темы:

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