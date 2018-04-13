Эксперты ОЗХО из Бейрута отправятся в Сирию

Эксперты Организации по запрещению химоружия прибыли в Бейрут. Оттуда они отправятся в сирийский город Дума. Специалисты соберут образцы грунта и обследуют место предполагаемой химической атаки в городе Дума.

Ранее о применении отравляющих веществ здесь сообщила организация "Белые каски". США, Великобритания и Франция заявили, что изучают возможность нанести удар по Сирии в ответ на химатаку.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что год назад все развивалось по такому же сценарию. "Обвинения в атаке в Хан-Шейхуне и — ракетный удар", — сказал он. По его мнению, это не Россия кого-то покрывает в Сирии, а США покрывают террористические группировки.

Дональд Трамп провел ряд консультаций с советниками, но окончательного решения пока не принял, сообщает "Россия 24".