НХЛ. Клуб Овечкина и Кузнецова проиграл команде Панарина и Бобровского

В Вашингтоне прошел первый матч серии 1/16 финала Кубка Стэнди между "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс". Гости выиграли в дополнительное время 4:3 благодаря голу Артемия Панарина и повели в серии.

"Вашингтон Кэпиталз" на своем льду столкнулся с сопротивлением "Коламбус Блю Джекетс". Первый период остался за столичным клубом – 2:0. Обе шайбы в ворота Сергея Бобровского забросил Евгений Кузнецов. Но затем "Коламбус" выровнял игру, отыграл одну шайбу. В самом начале третьего периода гости использовали численное преимущество. В голевой атаке принял участие Артемий Панарин, сделавший результативную передачу. Равенство продержалось четыре минуты, пока Деванте Смит-Пелли не вывел "Вашингтон" вперед. Но гости, опять же в большинстве, сравняли счет за пять минут до конца третьего периода. И снова Панарин ассистировал товарищу по команде. Основное время матча завершилось вничью 3:3

В дополнительное время Артемий отличился уже сам. В начале седьмой минуты овертайма Панарин забросил четвертую шайбу в ворота "Вашингтона". Так "Коламбус" вышел вперед в серии 1 :0. Артемий Панарин стал главным героем встречи, набрав три очка – гол и два паса. Его одноклубник Сергей Бобровский отбил 27 бросков. У проигравших две шайбы забросил Евгений Кузнецов, а Александр Овечкин результативных действий не совершил.